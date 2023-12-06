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اقتصاد

4 آلاف عملية تداول بالدقائق الأولى لحركة البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بالدقائق الأولى بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6/12/2023، وباجمالى عدد عمليات بلغت 4000 حركة تداول بيع وشراء، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42 %  عند مستوى 25.127.91 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 30534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24%  عند مستوى 10734 نقطة.

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 5.425.25 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5%  عند مستوى 7.866.20 نقطة. 

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مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو 

 

كواليس تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة. 

 

مؤشرات، فيتو 

 

تفاصيل تداولات جلسة بداية الاسبوع 

 وتباين أداء  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الأول الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 24532 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61%  عند مستوى 10467 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 7686 نقطة.

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