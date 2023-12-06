لقاءات متعددة داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض EDEX 2023 لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى - في إطار فاعليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" - عدد من ممثلي الشركات والدول المشاركة بالمعرض، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي داخل "EDEX 2023".

جاء ذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة والمهندس إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بكل من الفريق ووكر زمان المنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والعميد بداوي غاني مدير الصناعات العسكرية بالجزائر رفقة الملحق العسكري بسفارة الجزائر بمصر، والتقى كذلك كريستوف سالمون الرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية.

الدور الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي

أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكري، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

واستعرض أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمجموعة متنوعة من منتجاتها العسكرية بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية مثل راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" و"الصلب المدرع" المُنتج بسمكات متعددة.

وأعرب الضيوف خلال هذه اللقاءات عن تطلعهم إلى تفعيل شراكات تعاونية إستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من خبرات بشرية وقدرات تكنولوجية وإمكانيات تصنيعية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأشاروا إلى أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للمنشآت الصناعية التابعة لكل جانب للتعرف عن قرب على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بتنظيم معرض "EDEX 2023" مؤكدين على أن الدورة الثالثة من المعرض تأتي في ظل ظروف استثنائية عالمية لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات الدولية الأخيرة وتداعياتها غير الإيجابية على كل دول العالم.

معرض EDEX 2023

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" ثمّن ثقة الدول والشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات العسكرية في نسخته الثالثة ورغبة هذه الشركات في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التصنيعية في مجال التسليح من خلال "EDEX 2023" لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات، مضيفًا أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزواره تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.

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