أخبار الأهلى، فحص طبي لعبد المنعم لحسم موقفه من اللحاق بمباراة بلوزداد والتشكيل المتوقع للقاء

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

التشكيل المتوقع للأهلى امام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غدا الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

Advertisements

اختبار طبى لمحمد عبد المنعم

يخضع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبى على هامش مران الفريق اليوم وذلك لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلى فى مران الفريق أمس.



ويعانى عبد المنعم من كدمة في الكاحل تعرض لها خلال المران الأخير قبل مواجهة يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كولر ومحمد الشناوى يتحدثان عن مباراة شباب بلوزداد غدا في المؤتمر الصحفي

يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في مؤتمر صحفي غد الخميس الجمعة في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

غدا الاجتماع الفني لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

كما يعقد غدا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الاداري.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

Advertisements

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

آخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

وآخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.