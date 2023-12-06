الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

رئيس البريد يكرم طلاب كليات الفنون الفائزين بمسابقة تصميم الطوابع التذكارية

تكريم الفائزين، فيتو
تكريم الفائزين، فيتو

كرم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طلاب كليات الفنون الفائزين بمسابقة تصميم طوابع البريد التذكارية على مستوى الكليات الفنية، التي نظمتها الهيئة بهدف دمج طرق الفنون الحديثة بالطوابع التذكارية وأساليبها، وتشجيع المواهب الفنية، وإبراز التنوع الفني بالاعتماد على طلاب كليات الفنون في مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان والدكتور أشرف ذكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة والدكتور شريف سمرة رئيس جمعية هواة الطوابع المصرية والدكتورة هبة حمدي مدير عام هواة الطوابع بالهيئة القومية للبريد.

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تكريم الطلاب الفائزين 

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية لتصميم طوابع البريد التذكارية على مستوى كليات الفنون يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير تصميمات الطوابع التذكارية بالاعتماد على طلاب كليات الفنون مما يساهم في ابتكار تصميمات جديدة للطوابع التذكارية، إلى جانب تعريف الشباب من طلبة الجامعات بإصدارات الطوابع وهواية جمعها ودورها الثقافي والاجتماعي في توثيق الأحداث المحلية والدولية؛ حيث تعد الطوابع التذكارية أداة لتسجيل المناسبات وتوثيق الأحداث التاريخية على مر العصور.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب الكليات الفنية المختلفة؛ حيث تقدم المشاركون بتصميماتهم إلى لجنة التحكيم بالهيئة التي تضم خبرات متخصصة في مجال الطوابع، وبعد تقييم جميع التصميمات المقدمة وتحليلها قامت لجنة التحكيم بتحديد الفائزين في المسابقة، حيث فازت الطالبة مروة عباس "كلية فنون تطبيقية" جامعة حلوان بتصميم طابع "عيد الشرطة المصرية" وتسلمت عنها الجائزة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان، كما فازت الطالبة زينة عصام عمر كلية الفنون الرقمية والتصميم  جامعة مصر للمعلوماتية بتصميم طابع " اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ".

إبداع فى تصميم الطوابع 

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كما فازت الطالبة مى محمد "كلية التصميم والفنون الإبداعية" جامعة الأهرام الكندية بطابع "اليوبيل الذهبى "لانتصارات أكتوبر" وقد تسلم الطلاب الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية؛ تقديرًا لجهودهم وإبداعهم المتميز في تصميم تلك الطوابع التذكارية.

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