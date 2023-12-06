مؤرخون يهود يوقعون على وثيقة تدين استحضار الهولوكوست لتبرير المجازر ضد الفلسطينيين

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن بعض المؤرخين تابعين للكيان الصهيوني ودول أخرى وقعوا على وثيقة تستنكر قيام بعض المسؤولين والسياسيين وكذلك المفكرين بربط المجاز المرتكبة ضد المدنيين في غزة بالمحرقة النازية "الهولوكوست"، وكأن ما يحدث في القطاع يأتي ردًا على ما تعرض له اليهود من إبادة في الماضي.



واعتبروا أن هذا الطرح غير مقبول ويعبر عن تردي فكري وأخلاقي. وأرجعوا تزايد معاداة السامية إلى تصاعد الصراع بين الكيان الصهيوني وفلسطين، كما هو الحال مع رهاب الإسلام (أو الإسلاموفوبيا) وتزايد الأفعال المعادية للمسلمين والعرب في العالم.

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معالجة العنصرية ومعاداة السامية



وجاء في الوثيقة التأكيد على أن لكل شخص الحق في الشعور بالأمان أينما يعيش، وأن معالجة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام يجب أن تكون لها الأولوية.



يذكر أن الوثيقة المؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر، لم تصل إلى وسائل الإعلام إلا في مطلع ديسمبر الحالي، بعد أن استأنفت حكومة مجرم الحرب نتنياهو هجومها على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.



ووقعت الوثيقة بعد لجوء سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، والنائب الأمريكي بريان ماست، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، إلى استغلال ذكرى المحرقة لتبرير العنف والمجازر في غزة.



ووقع على الوثيقة كل من: عاموس جولدبرغ، أستاذ التاريخ اليـهودي واليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية في القدس، وراز سيجال، مؤرخ ومدير برنامج دراسات المحـ.رقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، وجين كابلان، مؤرخة بريطانية متخصصة في ألمانيا النـازية في جامعة أكسفورد؛ وعمر بارتوف، أستاذ التاريخ الأوروبي والدراسات الألمانية في جامعة براون، بالإضافة إلى باحثين آخرين من كندا ورومانيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف



وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أصداء الوثيقة في الصحف الإسبانية والعالمية فإنه يؤكد أهمية الأصوات العاقلة والمنصفة التي ترى المجـ.ازر المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين أمر مستهجن وهمجي ولا يمكن تبريره تحت أي مسمى.



كما يشدد المرصد على أن اللجوء إلى خطاب المظلومية واستحضار الماضي لا يعفي الكيان الصهيوني من مسؤولية عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين والتي تستوجب التحرك الدولي الجاد لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.

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