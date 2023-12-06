الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مؤرخون يهود يوقعون على وثيقة تدين استحضار الهولوكوست لتبرير المجازر ضد الفلسطينيين

الحرب في غزة، فيتو
الحرب في غزة، فيتو

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن  بعض المؤرخين تابعين للكيان الصهيوني ودول أخرى  وقعوا على وثيقة تستنكر قيام بعض المسؤولين والسياسيين وكذلك المفكرين بربط المجاز المرتكبة ضد المدنيين في غزة بالمحرقة النازية "الهولوكوست"،  وكأن ما يحدث في القطاع يأتي ردًا على ما تعرض له اليهود من إبادة في الماضي.


واعتبروا أن هذا الطرح غير مقبول ويعبر عن تردي فكري وأخلاقي. وأرجعوا تزايد معاداة السامية إلى تصاعد الصراع بين الكيان الصهيوني وفلسطين، كما هو الحال مع رهاب الإسلام (أو الإسلاموفوبيا) وتزايد الأفعال المعادية للمسلمين والعرب في العالم.

Advertisements

معالجة العنصرية ومعاداة السامية


وجاء في الوثيقة التأكيد على أن لكل شخص الحق في الشعور بالأمان أينما يعيش، وأن معالجة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام يجب أن تكون لها الأولوية.


يذكر أن الوثيقة المؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر، لم تصل إلى وسائل الإعلام إلا في مطلع ديسمبر الحالي، بعد أن استأنفت حكومة مجرم الحرب نتنياهو هجومها على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.  


ووقعت الوثيقة بعد لجوء سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، والنائب الأمريكي بريان ماست، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، إلى استغلال ذكرى المحرقة لتبرير العنف والمجازر في غزة.


ووقع على الوثيقة كل من: عاموس جولدبرغ، أستاذ التاريخ اليـهودي واليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية في القدس، وراز سيجال، مؤرخ ومدير برنامج دراسات المحـ.رقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، وجين كابلان، مؤرخة بريطانية متخصصة في ألمانيا النـازية في جامعة أكسفورد؛ وعمر بارتوف، أستاذ التاريخ الأوروبي والدراسات الألمانية في جامعة براون، بالإضافة إلى باحثين آخرين من كندا ورومانيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف


وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أصداء الوثيقة في الصحف الإسبانية والعالمية فإنه يؤكد أهمية الأصوات العاقلة والمنصفة التي ترى المجـ.ازر المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين أمر مستهجن وهمجي ولا يمكن تبريره تحت أي مسمى. 


كما يشدد المرصد على أن اللجوء إلى خطاب المظلومية واستحضار الماضي لا يعفي الكيان الصهيوني من مسؤولية عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين والتي تستوجب التحرك الدولي الجاد لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.

txt

مرصد الأزهر: صناعة الكذب أبرز الأساليب المستحدثة للتغطية الإعلامية الغربية للحرب على غزة

txt

مرصد الأزهر: الفلسطينيات تاريخ من النضال ضد الإرهاب الصهيوني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

فلسطين الكيان الصهيونى الإسلاموفوبيا مرصد الازهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر

مواد متعلقة

مرصد الأزهر: صناعة الكذب أبرز الأساليب المستحدثة للتغطية الإعلامية الغربية للحرب على غزة

مرصد الأزهر: الفلسطينيات تاريخ من النضال ضد الإرهاب الصهيوني

الأكثر قراءة

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

طلب عاجل من الضرائب لأصحاب هذه المشروعات

بالمئات، قناة عبرية تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

بعد انتظام خدمات الإنترنت، تعرف على حجم التعويض للمستخدمين من المصرية للاتصالات

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

"مشتاجين لك دوى دوى يادميل".. أطرف إيفيهات عبد الغني النجدي ..وسر إصابته بالاكتئاب في أيامه الأخيرة

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية