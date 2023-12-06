دفاع جوناثان ميجورز في المحكمة: الانتقام سبب ادعاءات صديقته السابقة

جوناثان ميجورز ، ادعى محامي الممثل جوناثان ميجورز، أمام جلسة المحاكمة التي اقيمت أمس، أن حبيبة الممثل السابقة،غريس جباري، قدمت ادعاءات كاذبة للمحكمة ضد الممثل، مشيرا إلي ان رغبتها في الانتقام، هو السبب وراء الاتهامات التي وجهتها له.

وأضاف محامي الدفاع، قائلا:"لقد قدمت غريس، هذه الادعاءات الكاذبة لتدمير موكلي، وأخذ منه كل ما أمضى حياته في العمل من أجله".

موعد النطق بالحكم في قضية الممثل جوناثان ميجورز

أعلنت محكمة منهاتن الجنائية، في بيان لها، صدر بتاريخ ٢٩ نوفمبر، اليوم الأول بمحاكمة الممثل "جوناثان ماجورز" الفعلية، وأن المحاكمة ستستغرق عدة أيام للنطق بالحكم النهائي بها.

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وجاء بيان محكمة منهاتن، بعد توقعات بصدور الحكم في اول جلسة للمحاكمة، ليفاجئ الصحفيين بتأجيل موعد صدور الحكم، وصدور بيان من المحكمة.

ميجان جود تدعم حبيبها جوناثان ميجورز

وبدات فعليا، محاكمة الممثل "جوناثان ميجورز"، في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣، حيث ظهر في أولي جلسات محاكمته، مع حبيبته "ميجان جود"، في محكمة مانهاتن الجنائية.

وكانت محكمة نيويورك، في جلستها السادسة، لمحاكمة الممثل "جوناثان ميجورز " بتهمة العنف الأسري، حجزت القضية للحكم بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

ورفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، طلب محامي دفاع الممثل جوناثان ميجورز، برفض القضية وقرر بأن الممثل مُذنب، وسيتم النُطق بالحُكم النهائي عليه بتاريخ ٢٩ نوفمبر، ويواجه الممثل عقوبة بالسجن من ٦ اشهر إلى ٦ سنوات، بعد اتهامه، بالعنف الأسري.

الجيش الأمريكي يسحب إعلان جوناثان ميجورز

في سياق متصل، سحب الجيش الأمريكي، الإعلان، الذي ظهر فيه مؤخرًا الممثل الأسمر نجم أفلام مارفل، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء على امرأة.

وفقًا لـ Army Times، أوقف الجيش الأمريكي حملته الإعلانية مع الممثل، بسبب اعتقاله مؤخرًا وتوجيه الاتهام إليه.

وقالت لورا ديفرانسيسكو، المتحدثة باسم مكتب التسويق المؤسسي للجيش، "إن الجيش الأمريكي على علم باعتقال جوناثان ميجورز، ويشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم التي أحاطت باعتقاله، أن السيد ميجورز بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن الحكمة تملي علينا سحب إعلاناتنا حتى يكتمل التحقيق في تلك الادعاءات".

ويواجه نجم مارفل جوناثان ميجورز ، عدة تهم، منها، الاعتداء، والتحرش، والخنق.

إلقاء القبض على جوناثان ميجورز

وألقت قوات الشرطة القبض على ميجورز، نجم أفلام مارفل البالغ من العمر ٣٣ عاما، ٢٥ مارس ٢٠٢٣، في ولاية نيويورك الأمريكية، بتهمة العنف الأسري، وذلك بعد خلاف مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

وأوضح بيان صادر عن شرطة نيويورك، أنه تلقي بلاغا بالاعتداء على امرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاما ومحاولة خنقها، ليتم نقلها لاحقا للمستشفى، مع إصابات طفيفة في الرأس والرقبة.

من جانبه نفى محامي الممثل ميجورز، تلك المزاعم، موضحا لقوات الشرطة، أن الضحية المزعومة هي صديقة الممثل، وأنهم دخلوا في جدال أثناء عودتهم، في سيارة أجرة إلى المنزل من حانة في مدينة بروكلين، قائلا:" جوناثان لم يرتكب أي خطأ.. نحن نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح هذا الأمر".

فيما كشفت مصادر لموقع TMZ، أن الشرطة أُبلغت، أن صديقة نجم مارفل رأت امرأة أخرى تراسل ميجورز، وواجهته، وهي تحاول التسلل إلى هاتفه، وهو ما أصاب نجم مارفل بالجنون، ليمسك بيدها ويصفعها على وجهها.

وأوضحت الضحية المزعومة، أن نجم أفلام مارفل، وضع يديه حول رقبتها أثناء الاعتداء عليها، محاولا خنقها، ليتم إنزال المرأة، بعد ذلك من سيارة الأجرة، في مكان ما، فيما ذهب الممثل وأمضى الليلة في مكان آخر، لتذهب الصديقة إلى الشرطة في صباح اليوم التالي من الواقعة، والذي وافق أمس السبت، لتبلغ عن واقعة الاعتداء عليها، ويلقي القبض على جوناثان ميجورز في ولاية نيويورك.

ووجهت قوات الشرطة للممثل، تهمة الخنق، والاعتداء، والتحرش، فيما تمثلت إصابات الضحية المزعومة، في تمزق خلف الأذن، واحمرار في الجسد، وعلامات على وجهها، ليتم نقلها إلى إحدى المستشفيات في المنطقة وهي في حالة مستقرة، أما ميجورز، فقد تم تقييده ونقله إلى السجن على الفور، ليتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة مع استمرار التحقيقات حول الواقعة.