استمرار الفعاليات الداعمة للمرشح الرئاسي السيسي (صور)

تواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

و أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية

حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا لقاءًا جماهيريًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة والانجازات.

- ‏امانة الشئون الصحية المركزية بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وللتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

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- ‏امانة محافظة بني سويف بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وتشجيع الحضور علي المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏نظمت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبله.

- ‏من محافظة الغربية نظمت أمانة حزب حماة الوطن مؤتمرها الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لأستكمال ما بدأه من إنجازات.

حزب مستقبل وطن

- أمانة محافظة مطروح بحزب مستقبل وطن تعقد مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها الكامل للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بمدينة العلمين.

- ‏ بحضور 15 الف مواطن من أهالي بورسعيد مستقبل وطن بورسعيد ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وحث المواطنين علي المشاركة الايجابية والفعاله في العملية الانتخابية.

- ‏من محافظة سوهاج وبحضور 7 آلاف مواطن من مؤدي المرشح عبد الفتا السيسي السيسي قام حزب مستقبل وطن بعقد مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الإصلاح والنهضة

- ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الجيزة بتوعية المواطنين بالشارع لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏نظم حزب الاصلاح والنهضة الاسكندرية انفو ديسك يوزع لتوعية المواطنين بمحافظة البحيرة بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ولدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.





- ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة شمال سيناء بتوعية المواطنين بالشارع لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏ مؤتمرًا جماهيريا حاشدًا للشباب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم نظمه حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسوان.

حزب الحرية المصري

- حزب الحرية المصري بالقليوبية ينظم لقاءًا مع مجموعة من الصم والبكم ويستعين بخير إشارة لشرح العملية الانتخابية وحث الحضور علي المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

- ‏ تحت شعار "من أجل مصر والوعي الوطني" نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمنطقة المرج بعقد ندوه توعوية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأستكمال طريق الإنجازات.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

- نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمرا عماليًا حاشدًا بالقاهرة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي وإبراز ما قدمه المرشح الي مصر والمصريين منذ ثورة 30 يونيو.

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