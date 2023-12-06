احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

كشف معهد روبرت كوخ بألمانيا أن متحور كورونا "بيرولا" الجديد، الذي يحمل الاسم العلمي BA.2.86، ويثير الذعر في العالم، له أعراض مميزة، تتمثل في احمرار العين أو الشعور بحكة بها، واحمرار والشعور بألم بأصابع اليد أو القدم، وتغيرات في الفم أو اللسان مثل تورم أو تقرحات في الفم واللسان، أو على الجانب الداخلي للفم والشفتين، والإسهال والطفح الجلدي.

وأكد المعهد وجود أعراض أخرى تتمثل في السعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وبحة في الصوت، والحمى، وضعف حاسة الشم، والصداع والتعب.

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ضيق التنفس

واستنادًا إلى مسار المرض وشدته، يمكن أيضًا أن يعاني المريض من ضيق التنفس.

ونصح المعهد الألماني بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للفئات الأكثر عُرضة للمضاعفات الخطيرة لكورونا، وهي: الأشخاص فوق عمر 60 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.