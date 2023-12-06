زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

أكدت منظمة الصحة العالمية في جنيف، أن زيادة الضرائب على الكحوليات والمشروبات المحلاة بالسكر يمكن أن يحول دون وفاة عشرة ملايين شخص سنويًا بسبب استهلاكها.

وقد نشرت المنظمة الأممية كتيب إرشادات فني بشأن سياسات الضرائب على الكحوليات باعتباره إيضاحًا عمليًا لصناع السياسات، فضلا عن تحليل للسياسات المتبعة في هذا الشأن في العديد من دول العالم.

ضريبة الاستهلاك

وأشارت المنظمة إلى أن ضريبة الاستهلاك الحالية على الجعة تبلغ 17.2 % بالنسبة لمعظم الأنواع الشائعة، 26.5% على المشروبات الروحية، مشيرة إلى أن هذه النسب متدنية للغاية.

وأكدت منظمة الصحة أن فرض ضرائب ترفع أسعار الكحوليات بنسبة 50% يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وفاة 21 مليون شخص فوق عمر الخمسين، بحسب دراسة أجريت عام 2017.

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المساواة الصحية

وأوضحت أن "هذه الضرائب تعتبر سياسات رابحة لجميع الأطراف، لأنها سوف تنقذ أرواحًا وتمنع أمراض، مع تعزيز المساواة الصحية وتوفير عائدات للميزانيات العامة".

وفي حين أن 148 دولة في العالم تفرض ضرائب على الكحوليات، فإنه يتم استثناء الخمور من الضرائب في 22 دولة معظمها في أوروبا.

وأضافت المنظمة أن "الضرائب الانتقائية هي أكثر إجراء ضريبي فعال لحماية الصحة، لأنها تعدل أسعار منتجات ضارة بالنسبة لباقي السلع، ويمكن بسهولة رفعها بمرور الوقت".

وذكرت أنه يتعين أن تستند الضريبة على كمية المكونات الضارة مثل الكحول أو السكر، بدلًا من قيمة المنتج.