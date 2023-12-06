الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد 24 ساعة سفر، وزير خارجية نيكاراغوا يصل إلى رام الله للتنديد بـ"العدوان الوحشي" الإسرائيلي

وزير خارجية فلسطين
وزير خارجية فلسطين رياض المالكي ونظيره دينيس مونكادا، فيتو

أعلنت نيكاراجوا أن وزير خارجيتها دنيس مونكادا وصل الثلاثاء إلى الضفة الغربية لإبداء تضامن حكومة الرئيس دانيال أورتيجا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة "العدوان الوحشي" الإسرائيلي.

وقالت روزاريو موريلو التي تشغل في آن معًا مناصب السيدة الأولى ونائبة الرئيس والمتحدثة باسم الحكومة لوسائل إعلام رسمية إنّ وزير الخارجية دنيس مونكادا "وصل إلى مدينة رام الله، في فلسطين البطلة، بعد أكثر من 24 ساعة من السفر".

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وأضافت أن "مهمة وزيرنا التي أوكلها إليه قائدنا هي أن ينقل باسم شعبنا وحكومتنا تضامننا الأخوي والنضالي" مع الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن مونكادا سيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتؤيد نيكاراجوا الاعتراف بدولة فلسطين، وقد فتحت سفارة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية. 

لكن ماناجوا تحتفظ أيضًا بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استؤنفت في 2017 بعدما انقطعت طيلة سبع سنوات.

 

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