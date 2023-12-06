رسميا، محمد صلاح مديرا فنيا لنادي مكادي

دوري المحترفين، أعلن مجلس إدارة نادي مكادي برئاسة أحمد الصحيفي، رسميًّا، تعيين محمد صلاح في منصب المدير الفني للفريق خلفا لعثمان أحمد عثمان.



كان مجلس إدارة مكادي أعلن في وقت سابق، تقدم عثمان أحمد عثمان بالاستقالة من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأبدى عثمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حزنه الشديد من الهزيمة أمام لاڤيينا، موضحًا أن الحظ لم يحالف لاعبيه طوال المباراة خصوصا أنه سيطر على معظم أوقات المباراة.

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على أن يتولى محمد صلاح مسؤولية الإدارة الفنية بداية من الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة مصر المقاصة وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دوري المحترفين.

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.