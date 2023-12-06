جون أنطوي: الأهلي أحد أكبر فرق أفريقيا وأرحب بالعودة للدوري المصري

يرى جون أنطوي مهاجم دريمز الغاني، أن مجموعة فريقه في بطولة الكونفيدرالية صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن مواجهة الفريق المقبلة أمام لوبيتو فرصة هامة للفوز وحصد 3 نقاط.



وقال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن دريمز يتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة الكونفيدرالية، مستبعدًا أن يكون لديه نية الاعتزال ضمن صفوف دريمز.



وأشار إلى أن ميدياما الغاني قادر على الفوز ضد شباب بلوزداد في غانا، مشيرًا إلى أن مجموعته صعبة لكنه قادر على تحقيق مركز جيد.



وأكمل: "سعيد بمسيرتي في مصر، أعتبر مصر بلدي الثاني والدوري المصري من الأقوى في قارة أفريقيا".



أضاف: "تحقيق لقب الهداف بين الأجانب في الدوري المصري أمر يسعدني، واستمتعت بالفترة التي قضيتها مع الأهلي، وأتذكر هدفي في شباك روما الإيطالي".



وتابع: "الأهلي أحد أكبر فرق أفريقيا، لكني لم أحظ بوقت كبير للمشاركة مثل الإسماعيلي والمقاصة".



ولفت إلى أنه سيكون سعيدًا للغاية حال عودته للعب في الدوري المصري، لكنه لم يتلق أي عروض خلال الفترة الماضية.

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الأهلي يواجه شباب بلوزداد الجزائري

من ناحية أخرى يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مواجهات كولر مع الأندية العربية

والتقى كولر خلال قيادته للمارد الأحمر مع 6 أندية عربية وهم اتحاد المنسيترى التونسي والهلال السوداني والرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فيتو

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 11 هدفًا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32.

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32.

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات.

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات.

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري أربع مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلي أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي 4 نقاط.

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط.

3- ميدياما الغانى 3 نقاط.

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة.