الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يجتمع برؤساء كنترولات امتحانات النقل (صور)

منطقة الوادي الجديد
منطقة الوادي الجديد الأزهرية، فيتو

اجتمع الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بشيوخ المعاهد ورؤساء كنترولات النقل بمعاهد إدارة الداخلة التعليمية، للوقوف على مدى استعداداتهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص الامتحانات، موضحًا أن هناك تواصل مستمر مع غرفة عمليات المنطقة والمنعقدة على مدار اليوم، للاطمئنان على استقرار سير الامتحانات واللجان، فضلا عن التواصل مع الإدارة المركزية للامتحانات للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

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رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية 
يتفقد معهد بنين موط ويتابع مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية

كما تفقد الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، معهد بنين موط الثانوي، حرصا على المتابعة المستمرة لجميع الإدارات التعليمية.

واطمأن فضيلته على انتظام سير العملية التعليمية بالمعهد، وقام بجولة داخل المعهد ومتابعة الفصول وتسكين الفصول وحوار مع طلاب المعهد والاطمئنان علي تسليم جميع الكتب الدراسية، كما اطمأن على جاهزية المعامل، وتواجد الزائر الصحي والاطمئنان علي تسليم الوجبة الغذائية.


وشدد على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية، لأنها ركيزة العمل داخل المؤسسة التعليمية، وأن أبناءنا الطلاب هم أمانة لدينا فيجب الحافظ عليهم.

كما تفقد رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية وأشاد فضيلته بانتظام المسابقة وشفافية تقديم الأسئلة والالتزام بشروط المسابقة، مطالبا الطلاب بالحصول علي مراكز متقدمة وذلك لتمثيل الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية متمنيا للجميع النجاح والتميز.

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد معهد الراشدة الإعدادي ومعهد القلمون الابتدائي تحت الإنشاء

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، معهد الراشدة الإعدادي، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية واستقرار اليوم الدراسي، وحرص على تسكين الفصول وتوفير كافة المقاعد اللازمة، مشددًا على تسليم جميع الكتب الدراسية للطلاب، ومخاطبة توريدات المنطقة لإرسال الكتب التي لم تصل بعد. 

وفي نهاية جولته قام فضيلته بتفقد معهد القلمون الابتدائي (تحت الإنشاء)، مقدما الشكر للإدارة الهندسية، مطالبا بتكثيف العمل بالموقع وتسليم المعهد في أقرب وقت لبدء الدراسة به.

 

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