أحمد سليمان غاضب من تدخل أحد الأعضاء في ملف الصفقات بالزمالك

الزمالك، أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب من جانب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من أحد الأعضاء بالقلعة البيضاء بسبب تدخله في ملف الصفقات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سليمان يرغب في عدم تدخل أي شخص في الملف، لعدم حدوث أي أزمات تعطل مسيرة المفاوضات مع اللاعبين".

فيما زف الإعلامي سيف زاهر بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن أزمة تجديد عقد ظهير أيسر الفريق الأول أحمد فتوح.

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وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت، أن أحمد فتوح على بعد خطوات قليلة من تجديد عقده من نادي الزمالك.

وأضاف زاهر، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كان حاسمًا بشأن موقفه من أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك، حيث أكد لهما أن وجودهما في قائمة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا القادمة مرهون بعودتهما للمشاركة في التشكيلة الأساسية للزمالك في المباريات القادمة سواء في الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا.

معتمد جمال يجتمع مع لاعبي الزمالك

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

في البداية قدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على سوار الغيني برباعية دون مقابل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال مدير فني نادي الزمالك، فيتو

وأكد معتمد جمال للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح الموجودة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل وغلق صفحة الكونفدرالية الإفريقية بشكل مؤقت والتركيز في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة أنها مباراة صعبة وأمام فريق يمتلك عناصر جيدة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال بعض المواقف الفنية الخاصة والأمور التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل.

من ناحية أخرى، خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب في الجزء الأول البدني من المران مع اللاعبين، وبعدها واصل التدريبات بشكل منفرد على هامش المران.

وأدى حسام عبد المجيد مجموعة من التدريبات بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال مرتديًا "قناعًا واقيًا" على وجهه، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الأنف.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على وضع برنامج تأهيلي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية لـ"يوسف أوباما"، وبناء عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأدى يوسف أوباما جلسة علاجية داخل العيادة الخاصة بالفريق الأول بمقر النادي، بعدها خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وحرص الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًّا خاصًّا للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدي "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لعلاج الإرهاق.

ولم يشارك الثنائي في باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة