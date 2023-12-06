هتافات مدوية لحظة دخول مطران بورسعيد ووكيل الأوقاف مؤتمر السيسي

دخل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، ممسكًا بيد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًّا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بنادي المعارف ببورسعيد.

وهتف الآلاف من الحضور للمؤتمر فور رؤيتهم هذا المشهد: "تحيا مصر"، في ظل تصفيق حار ورفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جانب من المؤتمر، فيتو

وجدد الآلاف من أبناء بورسعيد الحضور للمؤتمر تأييدهم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية، ومواجهة المخاطر التي تحيط بالوطن، والأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كله.

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جانب من المؤتمر، فيتو

وتطرق المؤتمر للحديث عما تحقق من إنجازات في شتى المجالات، وتأكيد أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كدور وطني على كل مواطن في مصر.