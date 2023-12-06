لاتسيو يعبر بصعوبة لربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز أمام جنوى

كأس إيطاليا، تأهل لاتسيو، لربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق جنوى، بهدف نظيف، لينتظر المتأهل من مواجهة روما مع كريمونيزي.

وسجل ماتيو الجندوزي، هدف فوز لاتسيو بالمباراة، بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة.

وكان فريق لاتسيو الإيطالي قد حقق فوزًا هامًّا على مضيفه سيلتك الإسكتلندي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأحرز هدفي لاتسيو الإيطالي لاعبه المتألق شيرو إيموبيلي في الدقيقتين 82 و85.

بهذه النتيجة، يقفز فريق لاتسيو لصدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 8 نقاط، ويأتي فينورد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرًا سيلتك برصيد نقطة واحدة.

نجم لاتسيو على را د ار ال د وري السعو د ي

فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًّا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.