الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 06 -12-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.  

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 06-12-2023 في مصر

حالة الطقس غدًا الأربعاء 6-12-2023 في محافظة البحيرة


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على سيناء، بارد ليلًا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

Advertisements

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر في الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاربعاء حالة الطقس اليوم

الأكثر قراءة

فيديو وصور للحظة بدء الجيش الإسرائيلي ملء أنفاق غزة بالمياه

المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمة الإنترنت الأرضي بالكامل وتتحدث عن تعويض العملاء (فيديو)

إعلام عبري يكشف الموعد الذي حددته أمريكا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

سامحوني مش عايزة أضايقكم، شريهان تتخذ قرارا صعبا في عيد ميلادها بسبب أحداث غزة

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

التهم طابقين كاملين، حريق هائل بـ هايبر ماركت شهير في الإسكندرية (صور)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

وفاة نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي وشقيقه يكشف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

المزيد
الجريدة الرسمية