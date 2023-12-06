الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

عمرو حسن يختتم حفلات 2023 في ساقية الصاوي بسهرة شعر غنائي

عمرو حسن، فيتو
عمرو حسن، فيتو

يستعد الشاعر عمرو حسن، لإنهاء حفلات ساقية الصاوي لعام 2023، وذلك بسهرة شعر غنائية، على خشبة مسرح “النهر”، يوم 29 ديسمبر المقبل.

 

عمرو حسن في ساقية الصاوي

ومن المقرر أن يقدم عمرو حسن في الحفل الذي يحمل شعار "العودة" باقة من قصائده الشهيرة أثناء الحفلتين ومن أبرزهم: "وحشتيني"، "خلينا صحاب"، "تقابليني"، "الشتا"، "قصيدة مكتبهاش نزار"، "جوابي الأخير"، "محبتش غيرها"، وغيرها من القصائد. 

الشاعر عمرو حسن 

ويعد عمرو حسن من أشهر الشعراء الشباب، الذي أصبحت لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الآونة الأخيرة، وصدر له العديد من الدواوين الشعرية "المهنة بارقص"، و"ناس كافيه"، و"سيلفى".

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وحصل عمرو حسن على العديد من الجوائز منها الجائزة الكبرى، جائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم، وجائزة ساقية الصاوي التشجيعية 2010 أفضل ديوان شعر، وجائزة وزارة الثقافة عن مجلة الثقافة الجديدة أفضل ديوان 2010، جائزة الجامعات الأولى 2009 بالمنصورة أفضل قصيدة، جائزة معهد جوتة الألماني، درع جامعة حلوان.

 

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