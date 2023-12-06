الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

حملة حازم عمر تجتمع بغرف عمليات الشعب الجمهوري استعدادا للانتخابات الرئاسية

اجتماع حملة المرشح
اجتماع حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، فيتو

حضر اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر الانتخابية، لقاء مع منسقي الحملة ورؤساء غرف العمليات بالمحافظات، بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، النائب أحمد عاشور، المهندس أحمد إسلام، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية، بالإضافة إلى منسقي الحملة، ورؤساء غرف العمليات بجميع محافظات الجمهورية.

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تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، هو ختام سلسلة اللقاءات التي قامت بها على الحملة مدار الأسابيع الماضية مع مختلف الأمانات النوعية للحزب، وبالتحديد منذ البدء في مرحلة الدعاية الانتخابية.
 

تشهد غدًا الأربعاء مدينة بنها بمحافظة القليوبية، المؤتمر الجماهيري الرابع والأخير الذي تنظمه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل بدء الصمت الانتخابي، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل بداية من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام. 

 

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تناقش مشكلات محافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

ويناقش المؤتمر أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ورؤية المرشح الرئاسي وفق برنامجه الانتخابي في وضع الحلول اللازمة لها.

 

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، 3 مؤتمرات جماهيرية انتخابية بواقع 2 في القاهرة، ومؤتمر في محافظة الإسكندرية، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

 

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تشكل غرفة عمليات متابعة الانتخابات في 26 محافظة

وكشفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنه تم الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بـ 26 محافظة استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل.

 

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