بالونات بألوان علم مصر، مؤتمر حاشد لدعم السيسي في بورسعيد (صور)
شهد المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أقيم ببورسعيد، بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد بنادى المعارف، إقبال منقطع النظير من المواطنين.
وحمل مشاركون بالمؤتمر بالونات بألوان مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس السيسي وأعلام مصر في كافة جوانب المؤتمر الجماهيري، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية.
وتطرق المؤتمر لتأكيد أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني هام، وعرض جانب من ما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، وما يحاك بالوطن من مخاطر بالمنطقة والأزمة الاقتصادية التي تواجه دول العالم، والتي تستلزم مزيد من الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية في شتى المجالات وسياسة الدولة المصرية الناجحة في تأمين حدودها والتصدي لأي محاولات للنيل منها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.