الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

بالونات بألوان علم مصر، مؤتمر حاشد لدعم السيسي في بورسعيد (صور)

مؤتمر حاشد لدعم السيسي
مؤتمر حاشد لدعم السيسي في بورسعيد، فيتو

شهد المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أقيم ببورسعيد، بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد بنادى المعارف، إقبال منقطع النظير من المواطنين.

جانب من المؤتمر،  فيتو 

وحمل مشاركون بالمؤتمر بالونات بألوان مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس السيسي وأعلام مصر في كافة جوانب المؤتمر الجماهيري، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية.

جانب من المؤتمر، فيتو 


وتطرق المؤتمر لتأكيد أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني هام، وعرض جانب من ما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، وما يحاك بالوطن من مخاطر بالمنطقة والأزمة الاقتصادية التي تواجه دول العالم، والتي تستلزم مزيد من الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية في شتى المجالات وسياسة الدولة المصرية الناجحة في تأمين حدودها والتصدي لأي محاولات للنيل منها.

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جانب من المؤتمر، فيتو
جانب من المؤتمر، فيتو
جانب من المؤتمر، فيتو 

 

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الانتخابات الرئاسية المقبل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بورسعيد عبدالفتاح السيسى محافظة بورسعيد

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