النيابة تطلب التحريات في اتهام 6 أشخاص بسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" بالقاهرة، وأمرت النيابة بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

بداية الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، من بينهم عميل سيء النية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبحوزة المتهمين المضبوطات مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية، وهاتفي محمول من متحصلات نشاطهم ”سيارة "يستخدمونها في مزاولة نشاطهم الإجرامي".

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.