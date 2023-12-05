الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تقرير رسمي يكشف: الخرشوف والبطاطا والثوم تقود صادرات الخضر المصرية

البطاطس، فيتو
البطاطس، فيتو

كشف تقرير لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة عن مساحات الخضروات التي تتكاثر خضريا في مصر، وهي البطاطس والثوم والفراولة والخرشوف والبطاطا والإنتاجية المتوقعة منها وفقا لمتوسط إنتاجية الفدان

مساحات البطاطا والخرشوف

وتضمن التقرير أن مساحة زراعة البطاطس سجلت 549 ألف فدان فى العروات الثلاث بمتوسط إنتاج للفدان 12 طنا وبإجمالى إنتاج 6.7 مليون طن. 

بينما بلغت مساحة الفراولة 51 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 16 طن للفدان بإجمالى إنتاج سنوى 663 ألف طن، فى حين بلغت مساحة الثوم 60 ألف فدان بمتوسط إنتاج 10 أطنان للفدان بإجمالى إنتاجية 450 ألف طن. 

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وكذلك بلغت المساحة المنزرعة من البطاطا 38 ألف فدان بمتوسط إنتاج للفدان حوالى 15 طنا بإجمالى إنتاج 500 ألف طن. 

كما بلغت مساحة زراعة الخرشوف 40 ألف فدان بمتوسط إنتاجية للفدان 12 طنا بإجمالي إنتاجية 480 ألف طن. 

البطاطس في المركز الأول

وأكد التقرير أن البطاطس من أهم المحاصيل الغذائية الرئيسية بالعالم حيث تحتل المركز الرابع بعد القمح والذرة والأرز، وتحتل مصر المركز الثاني عشر من حيث حجم الإنتاج العالمي، حيث تنتج البطاطس ما يعادل 32.31 % من إنتاج مصر من الخضر وتحتل البطاطس في مصر مركز الصدارة بالنسبة لمحاصيل الخضر التصديرية حيث يتم سنويا تصدير كمية تقدر بحوالي 871 ألف طن وفقا لإحصاء عام 2023 حيث تأتي مصر في المركز الخامس عالميًا من حيث التصدير.

وقد احتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير البطاطس ومعدلات الأختراق السوقي لأسواق كل من روسيا الأتحادية، اليونان، ولبنان واحتلت المرتبة الرابعة في السوق الإيطالي والمرتبة الثالثة في السوق الإماراتي خلال الفترة (2005- 2019). 

وكذلك تعتبر مصر رابع دولة على مستوى العالم فى إنتاج الثوم، بينما هى الدولة الثانية على مستوى العالم فى إنتاج الخرشوف بعد إيطاليا وتتفوق على فرنسا وأسبانيا  وهولندا فى الإنتاج والتصدير سواءً طازج أو معلب وتعتبر السوق الأوروبية ممثلة فى إيطاليا وفرنسا وأسبانيا، وكذلك تركيا ولبنان هى سوق واعدة لإستيراد الخرشوف من مصر. 

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قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة البطاطس الخرشوف الفراولة إيطاليا روسيا الاتحادية

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