الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحلام تقدم أولى حلقات برنامجها الجديد السبت المقبل (فيديو)

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

أحلام، طرحت قناة أبو ظبي برومو برنامج الفنانة الإماراتية أحلام والذي تنطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل.

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” وتستضيف خلاله أحلام كوكبة من نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي.

وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد  في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".

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وفي وقت سابق خرجت الفنانة الإماراتية أحلام، عن صمتها، لتوجيه رسالة نارية لـ وئام وهاب الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، بعدما خرج الأخير بتصريحات عن أن إعادة إعمار لبنان عهدة حكام العرب، وبالقوة سيدفعون الأموال لإعمارها من جديد.


وقال وئام وهاب خلال لقائه في إحدى القنوات اللبنانية: “نقدر نرجع نعمر لبنان، العرب غصب عنهم هيدفعوا ورجليهم فوق رقبتهم، هيدفعوا بالقوة إما بلدانهم بتتخرب.. بتشوفوا شو بيصير فيهم”.

 في هذا السياق ردت أحلام موجهة له رسالة شديدة اللهجة عبر حسابها على موقع X: “وإذا يطلع العيب من أهل العيب ما يتسمى عيب”.

 

أحلام تدعم الشعب الفلسطيني

على الجانب الآخر، كانت الفنانة أحلام الشمسي، أعلنت تضامنها مع القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك بعد القصف العنيف التي تعرضت له على مدار الفترة الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكتبت “أحلام”، عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”: "اللهم استودعناك فلسطين أهلها وأطفالها وأنت خير الراحمين".

 

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أحلام تروج لحفلها المقبل في الإمارات

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