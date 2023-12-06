إجراءات هامة حال اصطحاب الأطفال على متن الطائرة

تحرص شركات الطيران دائمًا على راحة المسافرين وخاصة من يصطحبون أطفال، وتحرص شركة إير كايرو التابعة لـ مصر للطيران دائمًا لمساعدة الأمهات والأطفال طوال الرحلة بأكملها، وترحب بالعملاء الراغبين في السفر بصحبة أطفال أصحاء تتراوح أعمارهم بين 7 أيام و24 شهرًا.

وهناك مجموعة من الإرشادات الهامة لأولياء الأمور المسافرون بصحبة الرضع والأطفال كالتالي:

يجب على العملاء الذين يسافرون بصحبة رضع أو أطفال أن يحملوا إثباتًا للعمر (شهادة الميلاد).

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الطعام اللازم لاستهلاك الرضيع

يمكن للوالدين حمل الطعام اللازم لاستهلاك الرضيع على متن الطائرة، إلى جانب احتياجات الأطفال مثل المناديل والحفاضات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى سرير طفل رضيع واحد، والذي يُحتسب باعتباره أحد الأمتعة المجانية المحمولة بشرط ألا يزيد الوزن الإجمالي للسرير والطفل بداخله عن 10 كجم.

ويمكنك إحضار عربة أطفال واحدة لكل طفل تسافر بصحبته، بالإضافة إلى الأمتعة المحمولة والأمتعة المسجلة، وذلك بغض النظر عن وجهتك وتوصي اير كايرو بشدة باستخدام عربات الأطفال الصغيرة القابلة للطي ذات المظلات.

عربات الأطفال الصغيرة

عربات الأطفال الصغيرة - التي لا يتجاوز قطرها عند الطي عن 25.5 سم (10 بوصات) وطولها لا يتجاوز 92 سم (36 بوصة) - يمكن تسجيلها مجانًا في كاونتر الأمتعة أو عند بوابة الصعود إلى الطائرة، وعند قبولها في كاونتر الأمتعة، تُسلم عربة الطفل إلى صالة وصول الأمتعة في وجهتك النهائية أمَّا عند قبولها عند بوابة الصعود إلى الطائرة، فستُسلم لك عند باب الطائرة في كل نقطة توقف خلال رحلتك.

لا يمكن تسجيل عربات الأطفال الكبيرة الثقيلة إلا في كاونتر الأمتعة، حيث إن مرافق البوابات في المطارات غير مصممة لاستيعابها ولا تسري عليها رسوم الأمتعة الإضافية كما تخضع عربات الأطفال الكبيرة أيضًا لمحدودية المساحة، ويظل احتمال عدم إمكانية استيعابها في الطائرة قائمًا.

ولا يجوز أن يجلس العملاء مصطحبي الأطفال أو الرضع في المقاعد المجاورة لمخرج الطوارئ.​

يمكن لشخص بالغ واحد (يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر) السفر بصحبة طفلين، بشرط أن يدفع للطفل الثاني أجرة الطفل المعمول بها ويُحجَز له مقعدًا ​تُخصص للأم والأب الذين يسافرون بصحبة طفلين مقاعد على الممر لأسباب تتعلق بالسلامة..

ولا يحق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين الحصول على مقعد منفصل. وإذا بلغ الطفل عمر سنتين قبل رحلة العودة أو في تاريخ العودة، فإن الحجز له كطفل (من سنتين إلى 11 سنة) وسداد كامل قيمة تذكرته مع حجز مقعد له هو أمر إلزامي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبالنسبة لحديثي الولادة المسافرين داخل حضَّانات، يرجى الاتصال بمكتب مبيعات إير كايرو أو مركز خدمة العملاء.