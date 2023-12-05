محاضرة فنية وتقسيمة قوية لـ«رجال يد الأهلي» استعدادًا للسوبر المصري

رجال يد الأهلى، واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالإمارات، على كأس السوبر المصري.

وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة، اشتملت على تقسيمة قوية لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات.

وعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران، وذلك للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

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وكان الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، قد أعلن عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.

ناشئات يد الأهلي 2006» يتوج ببطولة منطقة القاهرة

ومن ناحية أخرى توج فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006 بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الطيران بنتيجة 45-31، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي المعادي.

وقدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مسيرة متميزة.

سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة منطقة القاهرة

في سياق آخر فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق الطيران بنتيجة 30-28، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق أداءً قويًّا للغاية على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏

وأعرب محمد عادل، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، عن سعادته بالفوز على الطيران، والأداء القوي الذي قدمته جميع لاعبات الفريق.

وتمكن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي من الفوز في المباراة السابقة على فريق البنك الأهلي بنتيجة 45-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.