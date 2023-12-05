الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي تستقبل وفدا من الإعلاميين وشباب القادة

استقبال الوفود بحملة
استقبال الوفود بحملة السيسي الانتخابية،فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الإعلاميين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، الذي رحب بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنا دور الإعلام المؤثر على المشهد، ودورهم في المساهمة الإيجابية  في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأشار إلى أن الدور الإعلامي في الانتخابات مهم جدا في نقل الحقائق وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيدا بالانتخابات الرئاسية بالخارج وبمشاركة أبناء مصر بالخارج في حرصهم على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، انطلاقا من دورهم الوطني تجاه بلدهم.

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من جانبه، أكد الوفد أن هناك اصطفاف كبير خلف القيادة السياسية في المواقف الوطنية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وأنهم يبذلون كل الجهد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وأنه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلا عن استمرارهم في عرض انجازات القيادة السياسية، مشيدين بتواصل الحملة الرسمية مع كل الفئات المختلفة، وأنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الجميع مطمئن في ظل وطن هاديء في منطقة تشهد صراع كبير، ورغم كل ذلك حرص المرشح الرئاسي تحقيق انجازات ومبادرات على كافة المستويات وهذا ما يراه المواطنين.

 

كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم وفدا من الشباب من مؤسسة شباب القادة بصحبة النائب أحمد فتحي.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح الرئاسي أولى اهتماما بالغا بملف الشباب على كافة المستويات سواء من ناحية التمكين والتأهيل، فعلى مدار عشر سنوات حقق انجازات كبيرة في كل المجالات، لا يوجد مكان في مصر ليس به إنجاز، فضلا عن مواقفه القوية فيما يخص الأمن القومي المصري.

من جانبه، ثمن الوفد اهتمام المرشح الرئاسي بالشباب، مشيدين بأن هيكل الحملة من الشباب.

 

 وأضاف الوفد أنهم يحرصون على توعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وان هذا واجب وطني، ليستكمل المرشح الرئاسي مسيرته التنموية وتوفير تمكين أكبر للشباب.

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