الخميس 07 ديسمبر 2023
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سياسة

التزام أساسي على الرئيس المنتخب قبل ممارسة مهامه

مشاركة المصريين بالخارج
مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية،فبتو

وضع الدستور شرطا أساسيا للرئيس المنتخب قبل مباشرة عمله، عقب ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في الداخل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

اليمين الدستورية شرط أساسي على الرئيس المنتخب

ويشترط ليبدأ الرئيس المنتخب في مباشرة عمله، أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب 

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
 

كما نصت المادة 145 من الدستور على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

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