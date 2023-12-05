دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يحقق رقما تاريخيا لأول مرة

نجح فريق النصر السعودي في تحقيق رقمًا لأول مرة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا، رغم تعادله مع مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي (1-1) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من البطولة القارية.

أحرز هدف فريق استقلال طاجيكستان الأول لاعبه اليشر دزهاليلوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح فريق النصر السعودي في العودة للمباراة مسجلا التعادل في الدقيقة 50 عن طريق عبد الرحمن غريب، ليختتم الفريق السعودي مشواره بالتعادل.

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ورفع فريق النصر السعودي رصيده إلى 14 نقطة ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة.

أرقام النصر السعودي

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب ب"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.

وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة اليوم.