الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية يحصل على ماجستير من جامعة أبردين

المستشار ماهر عدلى،
المستشار ماهر عدلى، فيتو

حصل المستشار  ماهر عدلى سليمان بقطر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على ماجستير فى القوانين وعقود البترول والغاز من جامعة ابردين بالمملكة المتحدة بتقدير امتياز.

وصرح المستشار ماهر عدلى، أن هذا الماجستير يؤهله إلى حماية المصالح الوطنية فى إبرام العقود الدولية وهو أهم دور لمستشارى قضايا الدولة فى حماية المال العام.

 وقام المستشار احمد عبد الغنى قمبر نائب رئيس هيئة قضايا ورئيس فرع اسكندرية اول وأعضاء النادى بالإسكندرية بتهنة سيادته على هذا الإنجاز الهام فى مجال عقود ومنازعات الدولية البترولية 

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وتصنف هذه الجامعة من أعلى عشرة جامعات فى انجلترا فى جامعات القانون واحتوى البرنامج على كورس متخصص يسمى Professional Skills يتم فيه تدريب الطالب على كيفية حسابات تكلفة إنتاج الابار من البترول والغاز وحساب كميات المواد الهيدكربونية المعروفه ب P10,P50,P90 وبهذا يستطيع الحاصل على هذا الماجستير المتخصص ان يجمع بين فنيات عقد البترول والغاز من أمور كيمياء  وجيلوجية ووقوانيه وقواعد قانونية وهذا هو النهج التى تتبعه الشركات الدولية البترولية فى تدريب رجال القانون به.

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