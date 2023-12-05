الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر (صور)

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد المقرات الإنتخابية، فيتو

تفقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بحضور أسامة داود- رئيس الوحدة المحلية لمركز بدر وممثلي الجهات المعنية.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو
السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو
السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

وتفقد عدد من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة  بدر الثانوية بنين - مدرسة بدر الثانوية بنات - مدرسة بدر الابتدائية - مدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي - مدرسة النجاح الإبتدائية).

Advertisements


 

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.


 

وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل، مؤكدًا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر،وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.


 

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو
السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

كما شهد السكرتير العام المساعد لقاء خدمة المواطنين بالوحدة المحلية، وأكد علي إلتزام أجهزة المحافظة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام، مشيرًا إلي قيام الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإصدار توجيهات للسادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل لقاءات خدمة المواطنين بشكل دوري لتلبية احتياجات مواطني البحيرة بمختلف المدن والمراكز وتقديم خدمات لائقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

txt

حالة الطقس غدًا الأربعاء 6-12-2023 في محافظة البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكرتير المساعد بالبحيرة البحيرة مركز بدر الانتخابات الرئاسية المقرات الانتخابية

مواد متعلقة

البحيرة أول محافظة بالمرحلة الثانية يطلق بها فعاليات برنامج "أسرة"

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

مبادرة "شباب بهوية وطنية" تطوف مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

استقرار مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، والسعر فى السوق السوداء يباغت الجميع

أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية