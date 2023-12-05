سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر (صور)

تفقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بحضور أسامة داود- رئيس الوحدة المحلية لمركز بدر وممثلي الجهات المعنية.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

وتفقد عدد من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة بدر الثانوية بنين - مدرسة بدر الثانوية بنات - مدرسة بدر الابتدائية - مدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي - مدرسة النجاح الإبتدائية).

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وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.





وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل، مؤكدًا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر،وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.





السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز بدر، فيتو

كما شهد السكرتير العام المساعد لقاء خدمة المواطنين بالوحدة المحلية، وأكد علي إلتزام أجهزة المحافظة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام، مشيرًا إلي قيام الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإصدار توجيهات للسادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل لقاءات خدمة المواطنين بشكل دوري لتلبية احتياجات مواطني البحيرة بمختلف المدن والمراكز وتقديم خدمات لائقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.