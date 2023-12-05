الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

عرض كروان مشاكل على الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المخدرات

كروان مشاكل،فيتو
كروان مشاكل،فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بعرض التيك توكر كروان مشاكل، على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات خاص به لمعرفه مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

 

 وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على التيك توكر كروان مشاكل،  من خلال مأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة انجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

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القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

 ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

 

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وصول كروان مشاكل لمقر نيابة القاهرة الجديدة وبدء التحقيق معه

تعرف على أول طلبات كروان مشاكل قبل دخوله مقر النيابة

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