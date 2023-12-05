حبس صاحب مركز صيانة سيارات تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس صاحب مركز صيانة سيارات تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بالمقطم، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات " له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.