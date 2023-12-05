حبس 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس ٤ أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة مصر القديمة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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