نائب محافظ أسوان تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بنسبة تنفيذ 45%

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس الإجتماع التنسيقى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 باعتمادات مالية 610.1 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 45 %.

والتي تضم مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن تخصيص اعتماد إضافى للمحافظة بواقع 70.8 مليون جنيه لإنهاء المرافق العامة وتركيب المكيفات لـ 31 مجمعا خدمىا بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة لتقديم خدماتهم المتنوعة للمواطنين على أكمل وجه، ولاسيما أنه تم التشغيل التجريبى التدريجى لها.

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وخلال الاجتماع الذى حضره رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات التنفيذية، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أنه توجد تعليمات مشددة من محافظ أسوان لسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتزام كافة الجهات بنهوها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المخصصة، والمطالبة باعتمادات إضافية بما يساهم بدوره فى تحقيق العوائد الإيجابية منها والتى تعود بالنفع لصالح المواطن الأسوانى.

وأضافت أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة المقترح المبدئى لخطة العام المالى الجديد 2024/2025 طبقًا للمشروعات ذات الأولوية فى ضوء الاستثمارات المتوقع تخصيصها للمحافظة بشكل مستقبلى.

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