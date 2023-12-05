النيابة العامة تعلن توقف الخدمات الإلكترونية نتيجة عطل تقني

أعلنت النيابة العامة مساء اليوم الثلاثاء، عن تعطل الخدمات الإلكترونية نتيجة عطل تقني.

تعطل الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة

وقالت النيابة العامة في بيان لها: في ضوء ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات من تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية تعلن النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها الجمهور المواطنين، بذلك العطل، وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاحه.

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