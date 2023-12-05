دوري أبطال أفريقيا، الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

دوري أبطال أفريقيا، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، والتي بدأت بجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

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وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى 3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة