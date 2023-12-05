الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

تدريبات الأهلى، فيتو
تدريبات الأهلى، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، والتي بدأت بجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

Advertisements

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس

 

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى  دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة. 

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا. 

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل  ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى  مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري  3 نقاط

3- ميدياما الغانى  3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

دوري أبطال أفريقيا الأهلي اخبار الأهلي الاهلي اليوم شباب بلوزداد

مواد متعلقة

فوز رجال طائرة الأهلي على المقاولون العرب في الدوري

الدوري المصري، الإسماعيلي يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإسماعيلي

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

رياح وشبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

هل تنجح إسرائيل في إغراق أنفاق حماس بمياه البحر، خبراء يجيبون

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

النيابة العامة تعلن توقف الخدمات الإلكترونية نتيجة عطل تقني

يسرا تنعى ناهد فريد شوقي

استدرجه لشراء حلوي وكتم أنفاسه، تفاصيل صادمة في مقتل طفل علي يد عمه بالعياط

Advertisements

منوعات

المزيد

تايمز تختار ميسي أفضل رياضي لعام 2023

إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نيلسون مانديلا.. دعم القضية الفلسطينية وقضي 27 عاما في السجن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية