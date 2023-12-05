الرافال والدولفين أحدث اللانشات المشاركة في معرض إيديكس 2023 (صور)
قدمت ترسانة القوات البحرية إحدى الشركات المصرية العريقة لصناعة السفن واللنشات الصاروخية، 6 معروضات للانشات المقاتلة في معرض ايديكس ٢٠٢٣ للصناعات الدفاعية.
وجاءت كالآتي: 2 شراكة أجنبية، و4 تصميمات مصرية 100٪.
المعروضات بشراكة أجنبية:
_لانش المرور الساحلي 28 متر مع شركة سويفت الأمريكية.
_اللانش المطاطي رافال 1200 مع إحدى الشركات الفرنسية.
معروضات الصناعة المحلية:
_ الراب السريع طراز 8.5.
_ اللانشات من طرازات بحرية 1
- اللانشات من طرازات بحرية 2.
_اللانش السريع دولفين.
الجدير بالذكر أن ترسانة القوات البحرية تمتلك العديد من الصناعات العسكرية الدفاعية وتقوم بعمل شراكات بحثية مع العديد من الشركات العالمية بما يسهم في زيادة القدرات التكتيكية القتالية للقوات البحرية المصرية.
_ الجهات المستفيدة من صناعات اللنشات:
تقوم القوات البحرية ترسانة بالتصنيع لصالح قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات البحرية والشرطة لتقليل نفقات الاستيراد من الخارج وتفادي عيوب الصناعة. وهي تحقق الاكتفاء الذاتي من اللنشات الصغيرة بأياد مصرية 100٪.
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