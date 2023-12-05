تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين، أبرزها مراجعة مدونة السلوك المهني
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع بالنتائج التالية:
اجتماع مجلس نقابة المحامين
أولًا: مراجعة مدونة السلوك المهني لغويًا.
ثانيًا: عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023 للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكتروني.
ثالثًا: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية.
رابعًا: الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية.
والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحامين ستنعقد يوم 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدني ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
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