حملة للتبرع بالدم في البحيرة لصالح الفلسطينيين (صور)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين لمساندة الشعب الفلسطينى في الاعتداء الغاشم الذي يتعرض له في حرب شنها عليه الكيان الصهيوني المحتل مما تسفر وقوع آلاف الشهداء والمصابين، حيث أقيمت الحملة بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بالبحيرة.

أكدت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بالبحيرة، أن هذه الفاعلية رسالة تضامن ودعم من الشعب المصرى إلى إشقائه على أرض فلسطين، وأن الشعب المصرى بكافة طوائفه المختلفة مع قيادته السياسية من أجل دعم الشعب الفلسطيني

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه القيادات التنفيذية والشعبية بالمشاركة بقوة فى فعاليات دعم القضية الفلسطينية رغم ظروف الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزامنا مع إرسال التحالف الوطني قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية مختلفة.

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تأتي الحملة امتدادا لدور الدولة المصرية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، منها مد جسر برى متواصل من المساعدات والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع آلاف المتطوعين وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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