الغائبون والحاضرون فى ماراثون رمضان 2024.. السقا ولطفى فى “العتاولة” وكريم مع “الحشاشين” وغادة تصطاد العقارب..والزعيم يواصل الغياب

بدأ العد التنازلى لقدوم شهر رمضان 2024، وهو الموسم الدرامى الأقوى على مدار العام، حيث يشهد عرض أهم وأقوى المسلسلات، ويحرص كل النجوم على الظهور خلاله بأعمالهم الدرامية. وكعادة كل عام يظهر نجوم غائبون ويغيب نجوم اعتادوا على الظهور فى دراما رمضان فى الأعوام الأخيرة، حيث يشهد رمضان 2024 غياب عدد من النجوم الذين قدموا أعمالا خلال السنوات السابقة على رأسهم عادل إمام ومنى زكي، يسرا، ياسمين عبد العزيز، محمد رمضان، عمرو سعد، منة شلبي، دنيا سمير غانم.

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وعلى جانب آخر هناك عدد من الفنانين تأكد وجودهم فى رمضان 2024، على رأسهم أحمد السقا وطارق لطفى اللذان يقدمان مسلسل “العتاولة” ويظهران فيه بشكل شعبي، وهو تغيير كبير فى مستوى الشخصيات التى يقدمها الثنائى فى الفترة الأخيرة، وتم التحضير لكل تفاصيل المسلسل الفترة الماضية، وسيبدأ الثنائى تصوير المسلسل فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وعلى رأس القائمة أيضًا الفنان كريم عبد العزيز الذى يطل على جمهوره هذا العام بشخصية مختلفة ومغايرة تمامًا فى مسلسل “الحشاشين” الذى يتناول خلاله استعراض فترة ظهور جماعة الحشاشين فى العصور الوسطى، ويقدم كريم خلال العمل شخصية “حسن الصباح” زعيم الحشاشين، وقارب كريم على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث يحضر له منذ أكثر من عام وقام بتصويره بدون ضغوط، وكان من المفترض دخوله سباق رمضان الماضي، ولكن احتياج المسلسل لوقت طويل للتحضير أدى لتأجيله.

كذلك ينضم يوسف الشريف إلى قائمة الفنانين الذين يظهرون فى رمضان، حيث يقدم مسلسل “الراكون” خلال الموسم الدرامى المقبل، وبدأ يوسف الشريف تصوير مشاهد المسلسل منذ فترة، ولكن منذ أيام قليلة توقف تصوير المسلسل عدة أيام بدون توضيح، هل هو توقف مؤقت أم طويل ليخرج المسلسل من سباق رمضان.

وبدأ أحمد مكى تصوير الجزء الثامن من مسلسله الرمضانى الكوميدى “الكبير اوي” قبل أكثر من شهر، حيث قام بالتحضير مبكرا للمسلسل هذه المرة، على عكس المواسم السابقة التى كان يتأخر فيها ويستمر التصوير حتى رمضان، حيث صور جزءا كبيرا من أحداث المسلسل، ويستمر تصويره فى الأيام المقبلة بوتيرة هادئة، بعدما صور جزءا كبيرا من المسلسل، وكما هو معروف عن أحمد مكى بأنه يقوم خلاله مسلسله بالاستعانة بأحداث ظهرت فى أعمال رمضانية أخرى أو إعلانات أو تريندات ظهرت فى رمضان وقت عرض المسلسل، فإنه ترك بعض المشاهد والأحداث ليصورها فى الأيام الأخيرة خلال رمضان لتظهر بها تلك الإفيهات.

وعلى الرغم من إعلان محمد إمام التعاقد على مسلسل “كوبرا” منذ أكثر من شهر للدخول به إلى سباق رمضان 2024، إلا أنه حتى الآن لم يتم إعلان أى جديد عن المسلسل، ولا حتى عن موعد بدء تصويره، ما يعنى أنه من الصعوبة لحاقه بموسم رمضان المقبل.

وبدأت غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد “صيد العقارب” منذ أيام قليلة مع كوكبة كبيرة من النجوم، وذلك بعد عودتها إلى الشركة المتحدة، بعد غياب كبير عن المشاركة فى أعمال من إنتاج مصري، حيث كان يتم إنتاج أعمالها السابقة على نفقتها الخاصة أو فى لبنان، مع المنتج صادق الصباح، حيث تعود غادة عبد الرازق لعرض أعمالها على القنوات المصرية.

ويبدأ خلال أيام قليلة الفنان أمير كرارة تصوير أحداث مسلسله الرمضانى الجديد “بيت الرفاعي» الذى ينافس به فى رمضان 2024، حيث كان يتم الإعداد له خلال الفترة الماضية، وقد انتهى المخرج أحمد نادر جلال من ترشيح كل الأبطال.

وتدخل مى عمر رمضان 2024 بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى، حيث سبق لها تقديم بطولة وحيدة فى مسلسل “لؤلؤ” الذى لم يحقق النجاح المنتظر وكان عرضه خارج رمضان، وبدأت مى عمر تصوير المسلسل مع زوجها المخرج محمد سامى فى أغسطس الماضي، حيث يسير التصوير بخطوات هادئة، خاصة وأنه مسلسل قصير.

ولا تخلو القائمة فى السنوات الأخيرة من اسم ياسر جلال بعدما نجح بشكل مبهر فى البطولة المطلقة فى أعماله السابقة، ويظهر هذا العام فى مسلسل “ألف ليلة وليله” الذى بدأ تصوير مشاهده فى مدينة الإنتاج الإعلامى الشهر الماضي، ولكن التصوير توقف قليلًا من أجل بعض التحضيرات لإستئناف التصوير.

وتشمل القائمة الفنان آسر ياسين الذى تعاقد على تصوير مسلسل “الساعة 5” ليدخل به سباق رمضان.

ويبدأ أحمد العوضى تصوير مسلسله الجديد “حق عرب” مع الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية له، حيث يتم إضافة وتعديل بعض الأشياء على مستوى الكتابة.

وتخوض ريهام حجاج سباق رمضان بمسلسل “صدفة” الذى تتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة، وأعلنت ريهام حجاج دخولها رمضان بهذا المسلسل.

وبدأ مصطفى شعبان هو الآخر تصوير مسلسله الرمضانى “المعلم” منذ فترة، وبدأ بالفعل مع المخرج مرقس عادل تصوير العمل، بعد فترة التحضيرات.