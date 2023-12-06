رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. حازم عمر: أبو هميلة “مهندس العمليات”.. والشقنقيرى “حلقة الوصل”

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، بدأ كل مرشح فى تشكيل فريقه للمساندة فى الاستحقاق الدستورى، وكان من بينهم المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، والذى أعلن عن تشكيل حملته فور إعلان اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسى للانتخابات الرئاسية، اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، منسقًا عامًا للحملة، والدكتور زاهر الشقنقيرى، متحدثا رسميًا باسم الحملة الانتخابية، كما تم تعيين النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ممثلًا قانونيًا للحملة.

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والمنسق العام لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر، وهو اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ويتولى منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، كما كان يشغل منصب الوكيل الأول للرقابة الإدارية سابقًا.

وحصل محمد صلاح أبو هميلة على عضوية مجلس النواب، فى الفصل التشريعى الأول منذ 2016، ومنذ عضويته فى المجلس وهو أحد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى.

واللواء محمد صلاح أبو هميلة، من مواليد مركز العياط بمحافظة الجيزة، وتخرج فى الكلية الحربية، وكان أحد المشاركين فى حرب السادس من أكتوبر 1973.

وخلال عمله فى القوات المسلحة انتقل محمد صلاح أبو هميلة، للعمل فى هيئة الرقابة الإدارية، حتى وصل لمنصب مساعد رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، حتى إحالته للتقاعد فى 3/8/2011.

ومن بين المهام التى تولاها المنسق العام.

أما الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، فيشغل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى.

تخرج الشقنقيرى من الكلية الفنية العسكرية عام 1994، ثم حصل بعد ذلك على دبلومة العلوم السياسية، وماجستير إدارة الأعمال، وباحث دكتوراه فى الأزمات وإدارة المخاطر.

ويعتبر الدكتور زاهر الشقنقيرى، حلقة الوصل بين حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، والدوائر الخارجية وفى مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة.

ويحرص المتحدث الرسمى باسم حملة حازم عمر، على تحقيق التواصل المطلوب مع الجملة الانتخابية، وتنسيق المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات العامة للمرشح الرئاسى.

أما الدكتور إيهاب رمزى، وهو المنسق القانونى للحملة، فهو عضو مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو من أبناء محافظة المنيا، ويعمل بالمحاماة منذ عام 1991 وحتى الآن.

ويعتبر إيهاب رمزى، أحد نواب حزب الشعب الجمهورى تحت قبة مجلس النواب البارزين، وحصل على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2001.

ومن بين قيادات حزب الشعب الجمهورى والذى يلعب دورا كبيرا فى حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، أحمد الألفى، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهورى، والذى حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية بتقدير عام امتياز سنة ١٩٩٦.

وحصل الألفى على دبلوم الدراسات العليا بالإدارة العامة من جامعة حلوان عام 2011/٢٠١٢، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية تخصص الإدارة الاستراتيجية من كلية التجارة جامعة عين شمس عام ٢٠١٨.

وتسعى الحملة من خلال التنسيق بين جميع أفرادها وعن طريق الأمانات الحزبية للشعب الجمهورى على مستوى الجمهورية لحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.