تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله في العمرانية

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، محاكمة المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية، لجلسة 5 فبراير لإعادة المرافعة.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية، أن المتهم ترصد لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة بنك مصر، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعدة المتهمين الآخرين.

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وكشف أمر الإحالة أن 9 متهمين وضعوا خطط إجرامية لمراقبة عملاء بنك مصر، وذلك أثناء سحبهم الأموال من ماكينة-صراف-آلي للبنك، يتربصون لمن يسحب أعلى رقم لسرقته.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، "محمود.ا.ع" 28 سنة، "محمد.ع.ق" 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية، "أحمد. ف. ع" 32 سنة عاطل، "خالد.م.س"25 سنة عاطل،" كريم. س. ط" 30 سنة عاطل،" ياسر.م.ي"30 سنة عاطل،" إيهاب. ا. ذ"30 سنة سائق،" محمد. س. م"،" مصطفى.س.م" 25 سنة مسؤول مبيعات، تهمة قتل المجني عليه " ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقة أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن، تهمة قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.

بالإضافة أنهم وزعوا المهام فيما بينهم، حيث تخصص المتهم التاسع في مراقبة عملاء بنك مصر أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير المجني عليه "محمد محمود" من بين العملاء لسحبه مبلغ مالي كبير، فتتبعه المتهم التاسع، وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية بأوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعندما تمكن المتهمين من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه بالسيارة، وأجبروا علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، فخرج نجل المجني عليه، للحديث معهم والاعتراض علي طريقتهم في منعهم من استكمال سيرهم، لكنهم تعدوا عليه وقتلوا المجني عليه لاستكمال مخططهم الإجرامي وسرقة المبلغ المالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.