استدرجه لشراء حلوي وكتم أنفاسه، تفاصيل صادمة في مقتل طفل علي يد عمه بالعياط

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عامل بمصنع طوب، متهم بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

خلافات أسرية وراء مقتل الطفل



وكشفت التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل الطفل"مالك.س" بسبب خلافات أسرية، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قتل الطفل انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها في إحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.

Advertisements

القبض على المتهم بقتل نجل شقيقه في العياط



وكان قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد باختفاء نجله "مالك س م ع" 3 سنوات، في ظروف غامضة، وبعدها وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور علي جثة الطفل المتغيب داخل جوال بترعة جرزا بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والد المجني عليه "عامل بمصنع طوب" بسبب خلافات أسرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.