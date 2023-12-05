الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

حلقة نقاشية بكلية العلوم السياسية جامعة الإسكندرية

جانب من الحلقة النقاشية،
جانب من الحلقة النقاشية، فيتو

نظمت اليوم الثلاثاء، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، حلقة نقاشية بعنوان (يسألونك عن المجتمع الإسرائيلي؟) ضمن أنشطة مركز البحوث والدراسات السياسية والدبلوماسية بالكلية. 

وأدار الحلقة الدكتور رجب الطلخاوي مدرس العلوم السياسية المساعد بالكلية الذي استقبل بعض المداخلات والتساؤلات. 

 افتتح الحلقة النقاشية الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، مرحبًا بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وضيوف الكلية، مشيرًا في بداية كلمته إلى أهمية التلاقح بين التخصصات العلمية والمعرفية والتي تعد هذه الحلقة مثالًا عليها، فضلًا عن تشابك الظواهر السياسية والاجتماعية التي تفرض على الباحث ضرورة الإلمام بمجالاتٍ وتخصصات عدة لمعالجتها على الوجه الأشمل. 

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وأشار وهبان،  إلى أهمية وخصوصية هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي يجعلنا نفهم بشكلٍ بواضح أين نقف من هذا المجتمع الإسرائيلي؟ وهل نفهم بنيته ومقوماته الاجتماعية على الوجه الصحيح؟
وأكد عميد الكلية علي،  أن معرفة المجتمع الإسرائيلي من الداخل له أهمية بالغة في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس وحتى تصبح الأجيال الحالية والقادمة في مأمن من الحرب الإعلامية الشعواء التي تقودها الصهيونية العالمية. 
وتحدثت الدكتورة ندى يسري مدرس الأدب العبري بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ء عن إرهاصات الصهيونية والفارق بينها وبين اليهودية كديانة والعبرية كلغة وكذا سلطت الضوء على أبرز التساؤلات التي تشغل الرأي العام حيث من أبرزها: هل إسرائيل دولة دينية أم علمانية؟  وكذا: هل تختلف السلطة السياسية الإسرائيلية عن بنية المجتمع الإسرائيلي ذاته؟  فضلًا عن إسهابها في توضيح مسألة الاستيطان ونشأته وتطوراته حاليًا، وصولًا إلى تعريجها على حالة العنصرية في المجتمع لا سيما تجاه المرأة الإسرائيلية. 


- جدير بالذكر أن الحلقة شهدت حضورًا موسعًا من قِبَل إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكذا وكيل كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. 
ثم جاء ختام اللقاء بكلمة الدكتورة  صفاء صابر مدير مركز البحوث والدراسات السياسية والدبلوماسية

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