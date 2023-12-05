التجاري الدولي CIB يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية خلال قمة المناخ COP28

يشارك البنك التجاري الدولي-مصر، (CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف دعم العمل المناخي الإقليمي.

وخلال المؤتمر تمت دعوة د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي للمشاركة في حلقة نقاش بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بعنوان "تسريع العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وركزت الجلسة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص خلق مسارات جديدة لتحقيق صافي الانبعاثات للصفر عن طريق التوسع في أسواق الكربون الإقليمية والهيدروجين الأخضر.

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وخلال الجلسة، سلطت د. عبد القادر الضوء على جهود البنك التجاري الدولي في مجال التمويل المستدام، والتي تشمل إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالإضافة إلى برنامج "استدامة القطاعات" تأكيدا على دور المؤسسات المالية في دعم التغيرات المناخية من خلال تقديم الدعم المادي والتقني في كافة القطاعات، وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى دفع التحول لاقتصاد منخفض الكربون والمساعدة في تمهيد السوق ليصبح مستعدا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية .

أكدت عبد القادر على أهمية دور المؤسسات المالية في تمويل العمل المناخي، "يمكن للبنوك أن تعمل كميسرين ضمن نظام بيئي وتسريع العمل المناخي وتشجيع مبادرات جديدة مثل أسواق الكربون، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المبتكرة".

وجدير بالذكر أن CIB قد ساهم في البحث الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي في نوفمبر 2023 بعنوان "استكشاف الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".