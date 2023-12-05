الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

البيئة تضبط عددا من الطيور المهددة بالانقراض قبل بيعها بمنطقة قايتباي بالإسكندرية (صور)

الطيور المهددة للانقراض،
الطيور المهددة للانقراض، فيتو

 تمكن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية من ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض بمنطقة قايتباي بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار الغير مشروع في الحيوانات والطيور البرية.

 وكان قد ورد للفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بلاغ بوجود عدد من الصقور يتم عرضها للبيع أمام النادى اليونانى بمنطقة قايتباى بالإسكندرية ويعتقد أنها من الطيور المهددة بالإنقراض.

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اتفاقية سايتس للأنواع المهددة بالانقراض

 وعلى الفور توجه فريق عمل مشترك من قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، وفرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، للمعاينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث تبين وجود عدد ٢ صقر عقاب، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة بالملحق ١ من اتفاقية سايتس للأنواع المهددة بالانقراض، كما أن هذه الطيور محظور بيعها او الإتجار بها أو حيازتها طبقا للاتفاقيات الدولية وبالمخالفة للمادة ٢٨ من قانون البيئة الذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أوالحيوانات البرية أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أوبيعها  دون ترخيص.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم شرطة الجمرك، ومصادرة الصقور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات، رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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