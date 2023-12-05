22 يناير المقبل الحكم على عاطل متهم بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بالعجوزة

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الحكم على عاطل متهم بقتل شخص وشرع في قتل صديقه لجلسة 22 يناير المقبل الحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبد الرشيد وصلاح السيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة أن المتهم "يونس.ح.ح" 24 سنة عاطل، وجهت إليه تهمة القتل عمد.



وأضاف أمر الإحالة أنه يوم 2022/9/11، قتل المتهم عمدا المجني عليه "سيد.م.ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه، وأصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه "سيد. م. ع" فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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وقد اقترنت جناية القتل تلك بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه "محمود. ا. س" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض السلاحين النازيين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجده وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء دخل لإرادته به، وهو تدارك المجني عليه إصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه للمتهم تهمة أحراز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.