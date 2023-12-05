الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي سيفوز الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة

جوارديولا،فيتو
جوارديولا،فيتو

أكد مدرب فريق  مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أن فريقه في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.


وأدى التعادل (3-3) يوم الأحد مع توتنهام، إلى تمديد مسيرة السيتي الخالية من الانتصارات إلى 3 مباريات؛ حيث يتخلف بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، آرسنال.

جوارديولا يتحدث عن المنافسة بالدوري الإنجليزي 

وامتلأ التعادل مع توتنهام بمواقف مثيرة، أحدها مثير للجدل، عندما قرر الحكم سايمون هوبر، عدم منح سيتي أفضلية لدى انفراد لاعبه جاك جريليش بمرمى توتنهام، واحتسب بدلًا من ذلك مخالفة بعد خطأ تعرض له إيرلينج هالاند.

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لكن جوارديولا أصرَّ، على أن العروض التي قدمها فريقه حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي، تدل على قدرة اللاعبين على مواصلة صناعة التاريخ في نهاية الموسم.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، قبل مواجهة أستون فيلا مساء الأربعاء: "لا نستخدم هذا النوع من المواقف أبدًا. الدافع اليوم هو محاولة القيام بعمل أفضل. في بعض الأحيان تساعدك القرارات، وأحيانًا لا".

وأضاف: "تعلمت أنه إذا كنت تريد الفوز بشيء ما، فعليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل بكثير من المنافسين. عندما تكون في مستواهم، لن يحدث ذلك. علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير".

وتابع: "شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي. إذا لعبنا بالمستويات التي أظهرناها أمام ليفربول، وتوتنهام، فسنفوز باللقب مرة أخرى".

وتابع: "الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى. مع العلم أن الأمر ليس سهلًا، لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد (الفوز باللقب 3 مرات متتالية). الصعوبات موجودة وكانت في الموسم الماضي، لكن إذا سألتني اليوم عن شعوري فسأجيب بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى".

ويواجه سيتي مواجهة صعبة مساء الأربعاء أمام أستون فيلا الطامح بمكان مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم.

وأكد جوارديولا أن فريقه سيلعب مواجهة فيلا بدون لاعبه المصاب جيريمي دوكو، بالإضافة للثنائي الموقوف رودري، وجاك جريليش.


وقال جوارديولا عن إمكانية مشاركة ستونز من بداية المباراة: "كان جاهزًا للمباراة الأخيرة، وهو جاهز الآن".

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