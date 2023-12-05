3 مشاريع جديدة في منافسة قوية غدًا بـ "شارك تانك مصر"

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم دينا غبور وأحمد خليل.

تشهد الحلقة السابعة من البرنامج الذي يذاع يوم غد الأربعاء، في التاسعة مساء، عدد من المشاريع بأفكار جديدة وفريدة من نوعها، وهي رومارت Raw Mart وعبارة عن منصة إلكترونية لتوريد خامات التشطيب ومواد البناء للمهندسين وشركات المقاولات بأسهل طرق الدفع وأسرع خدمة توصيل، وسوكر هب Soccer Hub وهي شركة تصنع لعبة ترفيهية تحاكي بها كرة القدم بتكنولوجيا بسيطة وهي الصناعة المعدنية التحويلية وكذلك رنكل Rnkl وهي شركة مصرية تركز على تطوير المنتجات البيئية المصنوعة يدويًا مثل الكراسي والطاولات المصنوعة من الورق المعاد تدويره.

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يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

برنامج شارك تانك مصر

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

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