إقبال من المؤسسات العالمية لتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيدكس 2023

شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، إقبالا من الوفود الرسمية وكبري المؤسسات والشركات العالمية ومنها زيارات ومباحثات وزير دفاع جمهورية الصومال، وممثل وزير الدفاع بجمهورية مالي، والسيدة وزيرة الإنتاج الحربي لجمهورية التشيك، وقائد القوات الجوية اليمني، ورئيس أركان دفاع جمهورية جيبوتي ورئيس سلاح المدفعية وقائد قوات غفر السواحل لجمهورية جيبوتي

ووفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

وملحق الدفاع بجمهورية فرنسا بالقاهرة

ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية بجمهورية تركيا.

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وفد من شركة Havel san التركية

والسيد مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان ووفدا من وزارة الأوقاف، ومباحثات مع شركة Hensoldt بجمهورية جنوب إفريقيا.



حيث أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.

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